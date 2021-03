O defesa-central Lucas Veríssimo, que em janeiro se transferiu do Santos para o Benfica, foi eleito para o onze ideal da América do Sul.

Veríssimo ajudou o Santos a chegar à final da Libertadores, perdida para o Palmeiras de Abel, e foi eleito para a equipa ideal, numa votação promovida pelo jornal El Pais que contou com a participação de 400 jornalistas sul-americanos.

Lucas Veríssimo faz também parte do onze eleito pelo público, à semelhança um ex-Benfica que também figura em ambas as seleções: Enzo Pérez, do River Plate.

De resto, o River Plate é, juntamente com o campeão Palmeiras, a equipa com mais jogadores no onze escolhido pelos jornalistas, ambas com quatro.

Já o português Abel perdeu a distinção de treinador do ano para Marcelo Gallardo, tmbém do River, numa escolha exclusiva dos leitores.