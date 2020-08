Depois de dois empates, o Flamengo regressou este domingo às vitórias no Brasileirão, ao vencer no terreno do Santos, por 1-0. Duas equipas que começaram a época com treinadores portugueses: Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira.

No Vila Belmiro, foi Gabigol a resolver, nos descontos da primeira parte, após assistência de Michael. Antes, já o Peixe tinha tido dois golos anulados pelo VAR – Raniel e Marinho, aos 11 e 17 minutos, respetivamente.

Jogadas seis jornadas, o Flamengo ocupa a nona posição do campeonato, com oito pontos. Logo atrás segue precisamente o Santos, além do Grémio.