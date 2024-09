Emprestado pelo FC Porto, Wendel Silva estreou-se na última noite a marcar pelo Santos, e logo com um golaço.

O avançado de 24 anos foi titular na deslocação ao terreno Brusque, e decidiu o jogo a favor do Peixe com um grande golo logo aos dez minutos: 1-0 foi o resultado final.

Na época passada, Wendel fez 18 golos pelo FC Porto B.

Com este resultado, o Santos lidera a Série B do Brasileirão, com 43 pontos, os mesmos do Novorizontino, mas mais um jogo.