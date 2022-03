O Corinthians perdeu este sábado por 1-0 na visita ao terreno do São Paulo, em jogo do campeonato paulista, em dia de estreia de Vítor Pereira como treinador do Timão, estragado por um golo no primeiro minuto do argentino Jonathan Calleri.

Sob chuva forte no Morumbi, o resultado foi feito ao 51.º segundo do jogo, quando o avançado argentino aproveitou para marcar e dar a vitória à equipa orientada por Rogério Ceni, que chamou o luso-brasileiro João Moreira, de 17 anos, ao banco.

Vítor Pereira, de 53 anos, foi apresentado na sexta-feira, a um dia do clássico, e entrou com o pé esquerdo no comando técnico do Corinthians, que soma 17 pontos e é primeiro no grupo A do Paulistão, em igualdalde com o São Paulo.