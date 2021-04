Muricy Ramalho, diretor desportivo do São Paulo, deu uma entrevista ao podcast de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, tendo confessado que chegou a conversar com Leonardo Jardim, na tentativa de contratar o treinador português para o clube brasileiro. Mas não foi possível.

«Falei mais ou menos com dez treinadores, porque achámos que este era um tema que devíamos levar com calma e transparência, até encontrar o perfil que pretendíamos para o São Paulo. Conversei com vários treinadores importantes do futebol mundial e aprendi bastante com eles», disse.

«Por exemplo, falei com Leonardo Jardim, que trabalhou no Mónaco e é um português muito valorizado, mas quando começámos a discutir o aspeto financeiro percebi que era impossível. O São Paulo não tem condições para isso. Mas foi bom para conhecer o mercado. Até que decidimos pelo Hernán Crespo.»