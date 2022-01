Já nos instantes finais da meia-final da Copinha entre São Paulo e Palmeiras assistiram-se a cenas lamentáveis e surreais no relvado.

Alguns adeptos do São Paulo invadiram o terreno de jogo armados e ameaçaram os jovens do Verdão. No meio da confusão, as imagens televisivas captaram mesmo o árbitro da partida a recolher a faca que os invasores traziam.

O jogo esteve parado durante alguns minutos e, apesar de os jogadores do Palmeiras terem recusado, num primeiro momento, voltar a jogar, a partida retomou para se disputarem os dois minutos que faltavam.

Quanto ao resultado, o Palmeiras vence por 1-0 e garantiu a passagem à final da Copinha, onde vai defrontar o Santos.

Veja o vídeo do momento: