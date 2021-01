Noite de terror para a Roma de Paulo Fonseca que foi eliminada da Taça de Itália, em pleno Estádio Olímpico, diante do modesto Spezia, com uma derrota por 2-4, confirmada já no prolongamento em que a equipa comandada pelo treinador português ficou reduzida a nove com duas expulsões consecutivas.

Ainda na ressaca da derrota diante da vizinha Lazio (0-3), a Roma somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer. Esta noite, já perdia por 2-0 aos quinze minutos, depois de Andrey Galabinov (6m) e Riccardo Saponara (15m) terem desferido os primeiros golpes na equipa da capital.

A Roma ainda conseguiu reduzir a diferença antes do intervalo, na sequência de uma grande penalidade convertida por Lorenzo Pellegrino, aos 43 minutos, e, já na segunda parte, aos 73 minutos, chegou ao empate por Mkhitaryan, mas o pior estava para vir.

O empate no final dos noventa minutos ditou um prolongamento que foi um verdadeiro desaster para os romanos. Logo no primeiro minuto, Gianluc Mancini viu um segundo cartão amarelo e deixou a equipa da casa reduzida a dez. mais um minuto e o guarda-redes Paul Lopez viu um cartão vermelho direto e a Roma reduzida a nove.

Paulo Fonseca lançou Daniel Fuzato, recuperado agora em janeiro ao Gil Vicente, e o novo guarda-redes consentiu mais dois golos, já na segunda parte do prolongamento, o primeiro marcado por Daniele Verde e o segundo, por sinal um belo chapéu (veja o vídeo abaixo), por Ricardo Saponara.

Grande chapéu de Saponara a fechar a noite de terror de Paulo Fonseca: