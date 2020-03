O Sassuolo venceu o Brecia por 3-0, naquele que terá sido o último jogo da Série A, até 3 de abril, uma vez que o governo italiano anunciou esta segunda-feira a suspensão de todas as atividades desportivas no país, numa tentativa de controlar a epidemia no Covid-19.

Francesco Caputo marcou os dois primeiros golos da equipa da casa e, apesar do jogo ter decorrido à porta fechada, o avançado italiano aproveitou uma das câmaras que transmitiu o jogo para enviar uma mensagem dirigida aos italianos: «Vai correr tudo bem, fiquem em casa».

Um pedido que tem sido feito pelas autoridades das zonas mais atingidas por este surto do novo coronavírus que teve uma contaminação muito rápida em Itália. «Fica em casa» é mesmo o lema de uma campanha que está a ser promovida no norte de Itália para consciencializar as pessoas para a necessidade de controlar o contágio.

Francesco Caputo marcou os dois primeiros golos deste jogo, aos 45 e 71 minutos, enquanto Jeremie Boga fixou o resultado final em 3-0 aos 75. Com este triunfo, relativo à 26.ª jornada da Série A, o Sassuolo subiu até ao 11.º lugar, com 32 pontos, enquanto o Brescia segue no último lugar, com apenas 16 pontos.