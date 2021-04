Com Adrien Silva no banco de suplentes, a Sampdoria perdeu na visita ao terreno do Sassuolo (1-0), num jogo referente à 33.ª jornada da Serie A.



O único golo da partida foi anotado por Domenico Berardi aos 69 minutos.



Este triunfo deixa a equipa de De Zerbi no 8.º lugar com 49 pontos, a seis da Roma, sétima colocada. Por sua vez, a Sampdoria é 9.ª com 42 pontos somados.