O sonho do scudetto está a morrer em Roma. A Lazio perdeu pela terceira vez seguida na Serie A e pode ficar ainda este sábado a dez pontos da Juventus, ainda e sempre líder.



Desta vez, a derrota dos homens de Simone Inzaghi foi especialmente dura. A equipa esteve a ganhar até aos 52 minutos, com um golo de Luís Alberto ainda no primeiro tempo, e sofreu o segundo golo do Sassuolo já no período de descontos: 1-2.



Giacomo Raspadori, que falhara um penálti logo no início, empatou a partida na fase inicial do segundo tempo e Francesco Caputo aplicou o golpe de misericórdia à Lazio depois do minuto 90.



Felipe Caicedo (ex-Sporting) jogou pela Lazio até aos 62 minutos e Filip Djuricic (ex-Benfica) esteve na equipa do Sassuolo até aos 68.



Com a vitória, o Sassuolo saltou para o oitavo lugar. Falta saber o que fará agora a Juventus na receção à excelente Atalanta, mais logo.