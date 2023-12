O Cagliari venceu na receção ao Sassuolo (2-1), esta segunda-feira, no jogo que encerrou a 15.ª jornada da liga italiana.

Os visitantes adiantaram-se logo aos sete minutos, por Martin Erlic. Na segunda parte, Ruan Tressoldi (63m) viu o segundo cartão amarelo e deixou a equipa em inferioridade numérica.

O Sassuolo conseguiu conservar a vantagem até aos descontos, quando Lapadula (90+4m) fez o golo do empate. Contudo, ainda havia tempo para a reviravolta, que surgiu através de um pontapé acrobático de Pavoletti no oitavo minuto de tempo de compensação.

Quanto à classificação, o Cagliari deixa a zona de despromoção e é 16.º classificado, com 13 pontos, menos dois do que o Sassuolo, que está uma posição acima na tabela.

No outro jogo do dia, o Empoli recebeu e empatou a um golo com o Lecce.

Lameck Banda (64m) apontou o golo dos visitantes, enquanto um autogolo de Hamza Rafia deu a igualdade ao Empoli.

Resultados e classificação do campeonato italiano