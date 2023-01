O Atlético de Madrid venceu na tarde deste domingo na visita ao Osasuna, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da primeira liga espanhola.

No El Sadar, em Pamplona, os visitantes chegaram ao golo aos 74 minutos, por Saúl Ñíguez, que saltou do banco ao minuto 65 para concluir um lance iniciado num passe espetacular de Rodrigo de Paul, nas costas da defensiva do Osasuna.

Com este resultado, o Atlético de Madrid soma a segunda vitória seguida e isola-se à condição no quarto lugar, com 34 pontos, mais três do que o Villarreal e do que o Betis, que têm 31 e menos um jogo.

Antes, ao início da tarde, o Valencia, com o português André Almeida a titular, perdeu na visita ao Valladolid. O internacional canadiano Cyle Larin fez, aos 90 minutos, o único golo do encontro.