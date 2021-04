A UEFA puniu Stefan Savic com quatro jogos de suspensão por agressão a um adversário e por utilizar «linguagem abusiva» no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre o Atlético Madrid e o Chelsea.

Recorde-se que o defesa-central do Atlético foi expulso após ter aplicado uma cotovelada em Antonio Rudiger, jogador da equipa inglesa, tendo-se insurgido depois contra o árbitro do jogo.

Na nota de confirmação do castigo, o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA informou que os quatro jogos terão de ser cumpridos em competições de clubes e não de seleções.

Refira-se ainda que o Atlético Madrid foi ainda multado pelo organismo em 24 mil euros: 14 mil respeitantes à «conduta inadequada da equipa», que originou a repreensão de cinco jogadores, e 10 mil por responsabilidade (com advertência Diego Simeone) no atraso do início do jogo, que se realizou a 17 de março em Stamford Bridge, casa do Chelsea.