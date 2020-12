O ciclo horrendo do Schalke 04 prossegue. Sem o lesionado Gonçalo Paciência, o conjunto de Gelsenkirchen somou a sétima derrota na Bundesliga ante o Bayer Leverkusen (0-3) e continua no último lugar da classificação.



Os «farmacêuticos» foram felizes na forma como chegaram à vantagem. Aos dez minutos, Thiaw cabeceou para a própria baliza e deu vantagem aos forasteiros. O Schalke ainda marcou por Boujellab aos 32 minutos, mas o lance foi anulado pelo VAR.



Na segunda metade, a formação de Bosz aumentou a diferença no marcador por Baumgartlinger na sequência de um pontapé de canto. Schick fixou o resultado final aos 78 minutos. O Bayer Leverkusen aproveitou o empate entre Bayern Munique e Leipzig para se colocar no segundo lugar.