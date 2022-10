O Schalke anunciou nesta quarta-feira o despedimento do treinador Frank Kramer.

O emblema de Gelsenkirchen, promovido esta época à Bundesliga, ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com apenas seis pontos ao fim de 10 jornadas. Em comunicado, o clube aponta à permanência e à necessidade de fazer pontos antes do Mundial 2022, depois das derrotas em Leverkusen e Hoffenheim, por 4-0 e 5-1, respetivamente.

«A forma como jogámos, especialmente nos jogos fora de casa em Leverkusen e Hoffenheim, não foi digna do Schalke. A nossa análise, portanto, vai além do treinador principal como indivíduo. Teremos de melhorar significativamente em todas as áreas para poder alcançar o nosso objetivo principal – permanecer na liga», lê-se na nota.

Kramer, de 50 anos, deixa o Schalke ao fim de 11 jogos e apenas duas vitórias.