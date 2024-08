O Palmeiras joga este domingo em casa do Internacional (21h00) e recebeu a visita de Luiz Felipe Scolari em Rio Grande do Sul.

O antigo selecionador nacional visitou os jogadores do Verdão e esteve à conversa com Abel Ferreira. Depois de elogiar a forma física do técnico, Scolari falou do futebol português: «O FC Porto… é aquele treinador que era auxiliar do…».

«Do Sérgio Conceição. Ele começou bem», completou Abel Ferreira.

Ora veja: