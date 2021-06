O futebolista Sebastián Abreu, conhecido também como «El Loco» no mundo do futebol, anunciou que, esta sexta-feira, vai terminar a carreira. Fá-lo aos 44 anos e depois de ter representado 31 clubes como sénior.

Depois de se ter estreado há 27 anos, em 1994, com as cores do Defensor Sporting, «El Loco» faz o seu último jogo esta sexta-feira, pelo Sud América, na deslocação ao Liverpool Montevideo, para a quinta jornada do torneio Abertura, do campeonato do Uruguai.

«Esta sexta-feira deixo a atividade profissional. Contra o Liverpool cai o pano. Depois de 26 anos, tomei uma decisão com convicção, obviamente, entendendo que é o momento certo», disse, em entrevista à ESPN Uruguai.

Até ao momento, «El Loco» ainda não marcou nos três jogos em que fez por aquele que será o seu último clube como jogador, o Sud América.

No total, e ainda sem o jogo que será de despedida, Abreu fez 850 jogos e marcou 404 golos por clubes. Na seleção, apontou 26 golos em 70 internacionalizações. Venceu a Copa América de 2011.

Estes foram os 31 clubes de «El Loco» Abreu»: Defensor Sporting (Uruguai), San Lorenzo (Argentina), Deportivo (Espanha), Grémio (Brasil), Estudiantes Tecos (México), Nacional (Uruguai), Cruz Azul (México), América (México), Dorados (México), Monterrey (México), San Luis (México), Tigres (México), River Plate (Argentina), Beitar Jerusalém (Israel), Real Sociedad (Espanha), Aris (Grécia), Botafogo (Brasil), Figueirense (Brasil), Rosario Central (Argentina), Aucas (Equador), Sol de América (Paraguai), Santa Tecla (El Salvador), Bangu (Brasil), Central Español (Uruguai), Puerto Montt (Chile), Audax Italiano (Chile), Magallanes (Chile), Rio Branco (Brasil), Boston River (Uruguai), Athletic-MG (Brasil) e Sud América (Uruguai).