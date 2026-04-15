O defesa uruguaio Sebastián Coates, ex-Sporting, fez um dos golos da vitória do Nacional na receção ao Tolima, por 3-1, em jogo da segunda jornada do grupo B da Libertadores.

Na noite de terça-feira, e num jogo que chegou empatado sem golos ao intervalo, Maxi Gómez deu vantagem ao Nacional, aos 48 minutos, antes de Coates fazer o 2-0, de cabeça, na área. O antigo jogador do Sporting marcou pelo segundo jogo seguido pelo Nacional, já depois de, a meio da última semana, ter feito o golo no empate ante o Coquimbo Unido (1-1), na primeira jornada.

O marcador ficou completo com Brayan Rovira a fazer o golo do Tolima ao minuto 80, antes de Nicolás López fechar a vitória do Nacional, com o 3-1 aos 87 minutos.

No outro jogo do grupo, o Coquimbo Unido venceu na visita ao Universitario, por 2-0. Nacional e Coquimbo Unido somam quatro pontos cada, Tolima e Universitario um cada.

Nos outros jogos da noite, o Estudiantes venceu o Cusco por 2-1 (grupo A), houve empate a um golo no Bolívar-Deportivo La Guaira (grupo C), o Boca Juniors venceu o Barcelona SC por 3-0 (grupo D), o Cerro Porteño triunfou na receção ao Junior Barranquilla por 1-0 (grupo F) e a LDU Quito venceu o Mirassol por 2-0 (grupo G).