O Nacional recebeu e venceu o Peñarol por 2-1, na noite de domingo, em jogo da 6.ª jornada do campeonato do Uruguai, com mais um golo do ex-Sporting Sebastián Coates.

Aos 22 minutos, na sequência de um canto do lado esquerdo, Coates rematou para o fundo da baliza, inaugurando o marcador.

O Peñarol, que é semifinalista na Libertadores, chegou ao empate pouco depois do arranque da segunda parte, por Gastón Ramírez, ao minuto 47. Porém, o Nacional voltou para a frente do marcador, ao minuto 84, com um golo de Federico Santander, sendo que o resultado não mais se alterou.

Coates leva sete jogos e dois golos pelo Nacional, tendo marcado pelo segundo jogo seguido.

O Nacional lidera com 14 pontos, os mesmos do Danubio, 2.º. O Peñarol é 4.º, com 11 pontos, ainda atrás do Boston River, 3.º com 13 pontos.