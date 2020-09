Jadon Sancho é para ficar no Borussia Dortmund esta temporada. O coordenador da equipa principal e ex-jogador do clube alemão, Sebastian Kehl, assume a importância do jovem de 20 anos, numa altura em que o mercado de transferências está em aberto e o inglês é um dos nomes apetecíveis do grupo.

«Ele [Sancho] está aqui [no Borussia] e vai ficar aqui. Sem Jadon, esta equipa é pior», assumiu Kehl, em declarações ao Ruhr Nachtrichten, na segunda-feira.

«Algum dia pode ir para um novo desafio, mas ele está feliz no Borussia Dortmund e o Borussia está feliz em tê-lo», afirmou o dirigente.

A imprensa desportiva europeia aponta que Sancho é o principal alvo do Manchester United para reforçar o setor ofensivo. O jogador tem contrato com os germânicos até 2023.