O futebolista do Ajax, Sébastien Haller, igualou na terça-feira, na Liga dos Campeões, uma marca que só Cristiano Ronaldo alcançara na história da competição: marcar nos seis jogos da fase de grupos.

Haller leva dez golos na competição em 2021/22, numa veia goleadora que começou com os quatro golos em Alvalade, na primeira jornada, na vitória holandesa por 5-1. Depois, Haller marcou um golo na vitória caseira ante o Besiktas, outro na goleada em casa ao Dortmund (4-0) e mais um na visita aos alemães (triunfo por 3-1). Seguiram-se os dois golos na vitória por 2-1 na Turquia e mais um nos 4-2 ao Sporting, em Amesterdão.

Até então, só o português Cristiano Ronaldo tinha alcançado tal proeza. Foi em 2017/2018, pelo Real Madrid.

Ronaldo marcou dois golos ao APOEL (vitória em casa por 3-0), dois na vitória fora ante o Borussia Dortmund (1-3), um no empate caseiro com o Tottenham (1-1), um na derrota ante o Tottenham em Inglaterra (3-1), dois na goleada em Chipre ao APOEL (0-6) e mais um no triunfo caseiro ante o Dortmund (3-2).