Sébastien Pocognoli é o novo treinador do Mónaco, anunciou este sábado formação francesa, algumas horas depois de se ter despedido do austríaco Adi Hutter.

O técnico belga chega proveniente do Union St. Gilloise, ex-clube do benfiquista Ivanovic. Pelo clube, que foi a primeira experiência como treinador principal, Sébastien venceu uma Liga belga e uma Supertaça.

Contava, até então, com oito triunfos em 13 jogos na atual temporada. Deixa o comando técnico do St. Gilloise com a equipa a ser líder isolada da Liga belga e com um triunfo algo surpreendente na Liga dos Campeões frente ao PSV.

O treinador de 38 anos parte, portanto, para a primeira experiência no estrangeiro, assumindo o Monaco, que também disputa a «liga milionária» e que se encontra atualmente na quinta posição da Liga francesa