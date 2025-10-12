OFICIAL: Sébastien Pocognoli é o novo treinador do Monaco
Técnico de 38 anos foi campeão belga pelo Union St. Gilloise na temporada passada
Sébastien Pocognoli é o novo treinador do Mónaco, anunciou este sábado formação francesa, algumas horas depois de se ter despedido do austríaco Adi Hutter.
O técnico belga chega proveniente do Union St. Gilloise, ex-clube do benfiquista Ivanovic. Pelo clube, que foi a primeira experiência como treinador principal, Sébastien venceu uma Liga belga e uma Supertaça.
Contava, até então, com oito triunfos em 13 jogos na atual temporada. Deixa o comando técnico do St. Gilloise com a equipa a ser líder isolada da Liga belga e com um triunfo algo surpreendente na Liga dos Campeões frente ao PSV.
O treinador de 38 anos parte, portanto, para a primeira experiência no estrangeiro, assumindo o Monaco, que também disputa a «liga milionária» e que se encontra atualmente na quinta posição da Liga francesa
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur ✍️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 11, 2025
Le technicien belge de 38 ans a paraphé un contrat le liant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Blanc.