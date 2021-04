Os futebolistas do RB Salzburgo, Mohamed Camara e Sekou Koita, vão mesmo cumprir na totalidade a suspensão de três meses do futebol, depois de terem acusado positivo a substância proibida, num controlo realizado pela UEFA, a 22 de novembro de 2020.

A confirmação do castigo que já tinha sido aplicado a 17 de fevereiro, com efeitos até 17 de maio, foi feita pela UEFA na segunda-feira. Em comunicado, o organismo dá conta disso depois de não ter sido «interposto recurso contra a decisão do Órgão de Recursos da UEFA para o Tribunal Arbitral do Desporto», sendo a decisão, por isso, «final».

A substância em causa, detetada nos dois jogadores testados após terem estado ao serviço da seleção do Mali, é a acetazolamida, inserida na lista de proibições da Agência Mundial Antidoping (WADA).

Camara e Koita não jogam desde 13 de fevereiro e assim vão continuar até final de maio e a única hipótese de ainda poderem competir em 2020/2021 é no jogo da última jornada da liga austríaca, a 22 de maio, ante o Tirol.