Afinal, ainda não será desta que Neymar vai voltar a vestir a camisola da Canarinha. O jogador do Santos foi riscado das escolhas de Dorival Júnior para os jogos frente à Colômbia (20 de março) e a Argentina (25), a contar para a fase de qualificação sul-americana para o Mundial de futebol, devido a problemas físicos.

O avançado brasileiro, de 33 anos, já havia falhado, no último domingo, o jogo do Santos, orientado pelo português Pedro Caixinha, diante do Corinthians, para o Paulistão, que o Timão venceu por 2-1.

Neymar ainda recupera de um edema na coxa esquerda, podendo regressar à competição no final deste mês, quando se disputar a jornada inaugural do Brasileirão.

Endrick, avançado do Real Madrid, foi chamado para o lugar de Neymar. Noutro sentido, também Ederson (Manchester City) e o ex-FC Porto Danilo (Flamengo) saíram da convocatória. Lucas Perri (Lyon) e Alex Sandro (Flamengo), outro antigo lateral dos dragões, ocupam as suas vagas.