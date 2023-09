Mapi León e Patri Guijarro deixaram a concentração da seleção de Espanha, em Valência, alegando não estarem nas melhores condições psicológicos para os duelos com Suécia e Suíça, da Liga das Nações.



Após uma reunião que terminou de madrugada, o presidente do Conselho Superior do Desporto revelou que a maioria das jogadores aceitou reintegrar os trabalhos da seleção. No entanto, Víctor Franco informou desde logo que «das 23 convocados, duas pediram para abandonar o estágio» por motivos «de desconforto pessoal».



Recorde-se que Mapi León e Patri Guijarro, ambas jogadoras do Barcelona, estão entre as 15 atletas que há cerca de um ano pediram dispensa da seleção de Espanha, alegando questões de saúde mental e criticando o comportamento «ditatorial» do então selecionador, Jorge Vilda.

«A minha realidade e a da Patri é diferente da das outras companheiras», afirmou Mapi León, acrescentando: «Não foi a forma ideal de voltar e não estamos em condições.»



O facto de terem deixado a concentração da seleção de Espanha não significa que ambas estejam contra as alterações que vão ser levadas a cabo. De resto, Mapi disse que tanto ela como a colega de equipa e de seleção estão «satisfeitas» porque «estão a ser operadas algumas mudanças».