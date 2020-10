Luis Enrique divulgou esta sexta-feira os convocados para o triplo compromisso da seleção espanhola frente a Portugal, Suíça e Ucrânia.

Na lista do técnico de 50 anos, destaque para a chamada de José Campaña: o médio do Levante, antigo jogador do FC Porto, estreia-se em convocatórias para la roja.

Os regressos de Sergio Canales e Dani Ceballos são as outras novidades da lista, que inclui 25 jogadores.

A Espanha defronta a Seleção Nacional no próximo dia 7 de outubro, num amigável que terá lugar em Alvalade. Três dias depois, joga com a Suíça, para a Liga das Nações, e a 13 de outubro mede forças com a Ucrânia, para a mesma competição.

Os convocados de Luis Enrique:

Guarda-redes: De Gea, Kepa e Unai Simón;

Defesas: Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, Gayà e Reguilón;

Médios: Sergio Busquets, Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Ceballos, Sergio Canales e José Campaña.

Avançados: Rodrigo Moreno, Oyarzabal, Gerard Moreno, Ansu Fati, Dani Olmo, Ferran Torres e Adama Traoré.