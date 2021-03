A participação no jogo de quarta-feira com a Ucrânia permitiu a Antoine Griezmann igualar um recorde com mais de 18 anos na seleção francesa.

O jogador do Barcelona participou nas últimas 44 partidas dos Bleus e repetiu um feito que até hoje havia sido alcançado apenas por Patrick Vieira entre outubro de 1999 e outubro de 2002.

A sequência de jogos sem parar de Griezmann iniciou-se a 31 de agosto de 2017 numa vitória de França sobre a Holanda por 4-0 em jogo a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2018, que seria conquistado pela seleção gaulesa.

No domingo (28), diante do Cazaquistão, o avançado poderá deixar para trás um nome histórico do futebol francês e reclamar só para ele um recorde.