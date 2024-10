Lee Carsley, atual selecionador de Inglaterra, abriu a porta à saída após alguns resultados menos conseguidos ao leme da seleção, depois de ter sucedido a Gareth Southgate no comando técnico da equipa dos 'três leões'.

As primeiras notícias da imprensa inglesa davam conta da intenção, por parte da Federação Inglesa (FA), de contar com Pep Guardiola como selecionador. O treinador do Manchester City termina contrato no verão de 2025 e já admitiu algum «cansaço».

Agora, nesta terça-feira, a Sky Sports inglesa assegura que Thomas Tuchel, antigo treinador de Chelsea, Bayern Munique, Borussia Dortmund ou PSG, está na pole position para o cargo. Seria uma estreia de Tuchel ao cargo de seleções.

Segundo a mesma fonte, Jurgen Klopp, Graham Potter e Eddie Howe são as outras possibilidades.