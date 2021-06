Trent Alexander-Arnold foi dispensado da seleção inglesa e não vai estar presente no Euro 2020.

O lateral de 22 anos pertencente ao Liverpool lesionou-se numa coxa no particular realizado com a Áustria na quarta-eira e não vai recuperar a tempo da competição.

Em comunicado, a seleção inglesa informou que Gareth Southgate só vai anunciar o nome do substituto de Alexander-Arnold depois do próximo particular no domingo diante da Roménia.