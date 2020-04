A Federação irlandesa de futebol anunciou a saída imediata de Mick McCarthy do cargo de selecionador.

McCarthy, recorde-se, cumpria a segunda passagem pela seleção da Irlanda, ele que em 2002 conseguiu chegar ao Mundial da Coreia e do Japão.

Em comunicado, a Federação irlandesa informa que Stephen Kenny transita dos sub-21 para a seleção A.

Recorde-se que a Irlanda vai disputar o play-off de acesso ao Europeu dante da Eslováquia. O jogo estava agendado para 26 de março, mas acabou adiado devido ao novo coronavírus.

No mesmo comunicado, a Federação informa que esta mudança estava prevista para acontecer a 1 de agosto deste ano, logo após o fim do contrato de Mick McCarthy e, também, do Euro 2020, entretanto adiado. «Esta mudança permite a Stephen Kenny ter tempo para planear a meia-final do play-of de acesso ao Europeu contra a Eslováquia no final do ano», pode ler-se.