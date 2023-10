‘As Navegadoras’ estão de regresso ao trabalho. A Seleção Nacional de futebol feminino começou a preparar, esta segunda-feira, o duplo confronto com a Áustria, a contar para Liga das Nações da Uefa.

Portugal está em segundo lugar no Grupo 2 da divisão A – o escalão principal da competição – depois de perder coma França, que lidera, e de vencer a Noruega nas duas primeiras jornadas.

Agora seguem-se duas partidas com a seleção austríaca, que tem um ponto, resultante do empate com as nórdicas.

O objetivo é «ficar nesta divisão, apesar de Portugal ter o ranking mais baixo do grupo», afirmou Fátima Pinto, que deu voz às aspirações lusitanas no dia da concentração, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A jogadora do Sporting garante que as selecionadas «são exigentes» e que «querem dar o máximo para continuar a fazer um bom trabalho como até agora», apesar de sentirem «uma pressãozinha extra por as pessoas, agora, estarem mais atentas» ao que faz a seleção feminina.

O objetivo de Portugal é vencer as duas partidas. «Seria incrível para nós», disse Fátima Pinto. «Sabemos que vai ser difícil, elas são fisicamente muito fortes, têm várias jogadoras na liga alemã, mas queremos sair desta dupla jornada com nove pontos», acrescentou.

O selecionador Francisco Neto convocou 25 jogadoras para estes dois encontros. O primeiro será em Altach, na Áustria, na próxima sexta-feira; o seguinte, para a quarta jornada, será na Póvoa de Varzim, no dia 31.