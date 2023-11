A seleção portuguesa de sub-21 defronta a Grécia na próxima segunda-feira, no apuramento para a a fase final do Europeu da categoria, em 2025. A equipa esteve a fazer um estágio de seis dias no Algarve para preparara esse encontro.

O extremo Tiago Morais disse hoje que confia na qualidade da equipa portuguesa para defrontar os gregos e descreveu o adversário.

«Esperamos uma equipa que procura muito a profundidade, estamos preparados para isso. São uma equipa agressiva. Mas estamos preparados, confiamos em nós e acho que temos qualidade para o desafio», afirmou o jogador do Boavista.

Tiago Morais foi convocado pela segunda vez para a seleção de sub-21 e considera ser um privilégio estar na equipa.

«Tenho-me sentido bem, é sempre um privilégio estar aqui. É o meu segundo estágio, já me sinto mais entrosado, cada vez mais dentro do grupo e é continuar assim», assegurou.

A equipa portuguesa partiu para a Grécia ao início da tarde deste sábado, tendo ainda feito um treino matinal em Lagos, antes de viajar. Tiago Morais disse estar preparado para jogar, caso o selecionador Rui Jorge assim o entenda.

«Claro que queremos estar sempre a jogar. Este estágio foi mais longo, mas deu para trabalhar no treino aquilo que o ‘mister’ quer. E claro que queremos que o jogo chegue», explicou o jogador, de 20 anos.

Portugal venceu os primeiros quatro jogos desta qualificação e lidera isolado o Grupo G. Um dos jogos anteriores foi, precisamente, com a Grécia, em outubro, tendo a seleção das quinas vencido por 2-0.

A seleção portuguesa tem 12 pontos, sendo seguida pela Grécia, com oito, mas mais um jogo efetuado. Croácia, Ilhas Faroé, Andorra e Bielorrússia completam o grupo.

O jogo com a Grécia está marcado para segunda-feira, às 16h00 locais (14h00 em Lisboa), no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.