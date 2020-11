A seleção olímpica do Brasil perdeu com o Egito por 1-2, no Cairo, naquele que foi o último jogo de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Evanilson (FC Porto) e Gustavo Assunção (Famalicão), que se tinham estreado no jogo anterior, frente à Coreia do Sul, voltaram a ser suplentes utilizados.

A canarinha, liderada pelo ex-sportinguista Wendel, até marcou primeiro, por Matheus Cunha, aos 16 minutos, mas depois permitiu a reviravolta dos jovens faraós na segunda parte. Eleraky empatou o jogo logo a abrir a segunda parte, enquanto Ahmed Rayan colocou a equipa da casa em vantagem logo a seguir, aos 55 minutos.

Evanilson e Gustavo Assunção voltaram a começar o jogo no banco, mas foram chamados à contenda, já com o resultado em 1-2. O avançado do FC Porto entrou aos 66 minutos para o lugar de Reinier, enquanto o médio do Famalicão rendeu Maycon a quatro minutos do final.