O vice-presidente da seleção da Polónia, Marek Kozminski, vaticinou o futuro das seleções que vão jogar o play-off de acesso ao Mundial 2022. E, nas projeções do dirigente polaco, Portugal não vai ao Qatar.

«[A Itália apura-se] Com dificuldade, mas penso que sim. Vejo que Portugal está a cair a pique, estão sempre dependentes do Ronaldo e ele também é menos incisivo. Se jogar tantos jogos, nesta idade, há uma queda da forma. É normal», apontou ao TuttoMercato.

«Vamos enfrentar a Rússia, uma equipa do nosso nível, somos mais ou menos iguais. Temos alguns jogadores mais fortes, eles são mais competitivos com o coletivo. Depende do dia, de um golpe de génio, será um jogo equilibrado. Teria sido melhor jogar em casa. Se passarmos contra a Rússia, vamos jogar em casa contra a Suécia ou a República Checa. São situações de 50-50». acrescentou.

Num dia em que vai ficar a conhecer-se o novo Bola de Ouro, Kozminski sublinhou que o compatriota Robert Lewandowski merece ganhar o prémio.

«Merecer e ganhar são duas coisas distantes no momento. Porque há Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé. Eles são mais conceituados em termos de marketing internacional. Também são de outros países e isso afeta [a votação]», sublinhou.