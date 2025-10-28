Antes de ser selecionador de Portugal, Roberto Martínez liderou durante seis anos a seleção da Bélgica. Teve uma geração considerada por muitos como 'de ouro', mas sem conseguir títulos.

Um dos jogadores que Martínez orientou foi Radja Nainggolan, polémico médio que agora atua na segunda divisão belga, no Lokeren-Temse. O veterano criticou agora Martínez, em entrevista ao youtuber Junior Vertongen.

«Não causei impacto suficiente, considerando as minhas capacidades. Sei disso, sou honesto, mas não foi apenas por causa das minhas escolhas. Marc Wilmots não me colocou na equipa titular do Euro 2016, apesar de eu ser um dos melhores jogadores. E depois Martinez dispensou-me sem motivo. Os argumentos dele ainda não fazem sentido para mim», começou por recordar.

«Porque, na minha opinião, ele é um treinador muito fraco e não entende de futebol. Quem o chama de bom treinador não entende nada de futebol. Um bom treinador dá uma ideia à equipa. Mas, com Martinez, a Bélgica nunca teve uma. Sempre que tínhamos problemas, a solução vinha graças às qualidades individuais de Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou Romelu Lukaku. Mas nunca tivemos um estilo de jogo unificado. Essa é a verdade», afirma.

Nainggolan chega a correlacionar a falta de títulos da Bélgica com a qualidade de Roberto Martínez.

«Martinez sabia como lidar com a imprensa e os jogos jogavam sempre a seu favor, nunca poderiam ter sido melhores. É preciso ser-se autocrítico e ele nunca o foi. É claro que ele nunca me chamou à parte porque não precisava de mim. Mas acredito realmente que a Bélgica poderia ter ganho troféus se tivesse investido num bom treinador pelo menos uma vez», sustentou Nainggolan.

O Euro 2016 foi a única competição internacional em que o médio, ex-Inter de Milão ou Roma, participou ao serviço da Bélgica. Somou 30 internacionalizações e seis golos.