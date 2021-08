Oleksandar Petrakov é o sucessor de Andriy Shevchenko à frente da seleção da Ucrânia, informou a Federação Ucraniana de Futebol nesta quarta-feira.

O técnico de 64 anos está ligado desde 2014 às seleções jovens da Ucrânia e transita agora dos sub-20 para a seleção principal.

Para já, o maior desafio de Petrakov passa por garantir o apuramento para o Mundial do próximo ano no Qatar.

A Ucrânia está no Grupo D da fase de qualificação da UEFA e segue no segundo lugar com três pontos após três jogos.

Na seleção principal tem a missão de substituir Shevchenko, Bola de Ouro em 2004, e uma referência do futebol ucraniano, que no Euro2020 conduziu o país aos quartos de final da competição, fase em que foi eliminado por Inglaterra (4-0). Do grupo fazem também parte a Finlândia (dois pontos), a Bósnia-Herzegovina (um) e o Cazaquistão (um), todos com dois jogos.