Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus, recorreu às redes sociais para dar os parabéns a Cristiano Ronaldo por ter ultrapassado, na passada quarta-feira, o número de golos que Ferenc Puskas marcou ao longo da sua carreira.

O experiente guarda-redes italiano aproveita para provocar o companheiro de equipa ao instigá-lo agora a perseguir a marca de Pelé.

«Grande CR7issimo !!! Parabéns por esta grande conquista, meu amigo, 746 golos são muitos golos! Alcançaste o Puskas, agora tens de apanhar o Pelé!», escreveu Buffon.

Ao marcar um dos golos na goleada à Andorra (7-0), no Estádio da Luz, o internacional português chegou à marca de 746 golos, mais um do que Puskas, antiga glória do futebol húngaro.

Com 746 golos, o avançado da Juventus e da Seleção Nacional passa a ser o quarto melhor goleador de todos os tempos, somando golos nos clubes e na seleção, agora apenas atrás do checo Josef Bican (805 golos), antigo avançado do Slavia Praga, e dos internacionais brasileiros Romário (772) e Pelé (767).

Ronaldo está, assim, a apenas 21 golos do Rei Pelé, uma distância que pode ser encurtada nos próximos dias quando Portugal defrontar a França e a Croácia para a Liga das Nações.