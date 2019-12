Portugal fecha 2019 em sétimo no ranking FIFA de seleções, de acordo com a atualização do organismo no mês de dezembro, feita esta quinta-feira.

Recorde-se que a seleção portuguesa tinha descido um lugar em novembro, de sexto para sétimo, e aí se manteve este mês.

Não houve, aliás, nenhuma alteração em termos de posições no top 10. A lista é liderada pela Bélgica, com 1765 pontos, seguida de França (1733), Brasil (1712), Inglaterra (1661) e Uruguai (1645).

LEIA MAIS: todas as notícias sobre a seleção

A seleção orientada por Fernando Santos é então sétima com um total de 1639 pontos, seguida de Espanha com 1636, Argentina com 1623 e da Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, que fecha o top 10 com 1622.

Por ter terminado o ano na liderança do ranking, a Bélgica receve o titulo de «Equipa do ano», tal como tinha já acontecido em 2015 e 2018.

Quem mais subiu no ranking este ano foi o Qatar, agora no 55.º lugar com 1396 pontos, somou um total de 138 pontos em 2019, que lhe permitiram subir 38 lugares na tabela.