Portugal continua no quinto lugar do ranking FIFA depois da última atualização neste mês de novembro que conta com poucas movimentações no top-ten da classificação.

Uma lista que continua a ser liderada pela Bélgica, com 1780 pontos, seguida a curta distância pela França (1755) e pelo Brasil (1743).

Nos dez primeiros classificados, destaque apenas para a Argentina, que subiu uma posição, até ao sétimo lugar, e para as entradas de México e Itália em detrimento da Croácia e Colômbia de Carlos Queiroz.

Portugal, já afastado da final four da Liga das Nações, somou apenas um ponto em relação à última atualização, de outubro, mas continua à mesma distância da Inglaterra, que também somou um ponto, mas com a Espanha mais próxima, com uma subida de seis pontos.