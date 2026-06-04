VÍDEO: Argélia e Israel vencem, benfiquista titular na derrota do Luxemburgo
Tomás Cruz, médio encarnado, foi titular na derrota pela margem mínima frente à Itália
Tomás Cruz, médio encarnado, foi titular na derrota pela margem mínima frente à Itália
O Luxemburgo perdeu, esta quarta-feira, por 1-0, frente à Itália. Tomás Cruz, médio da equipa B do Benfica, foi titular na formação luxemburguesa.
Após uma primeira parte sem golos, foi a formação italiana - com vários jovens na convocatória, após falhar o acesso ao Mundial - a chegar ao golo. Pisilli assistiu Esposito que atirou para o 1-0.
Até ao apito final, o Luxemburgo ainda procurou a igualdade, mas foi incapaz de ferir a baliza defendida por Gigi Donnarumma.
Noutro jogo da noite, a Argélia bateu os Países Baixos por 1-0, com golo de Moussa.
O avançado do Feyenoord que, recorde-se, foi associado ao Benfica no passado mercado de verão, apontou um grande golo ao minuto 86. Moussa inventou espaço no lado direito do ataque e, com um remate em arco, carimbou a vitória da da Argélia.
Ora veja:
Bola teleguiada de Anis Hadj Moussa para a vitória da Argélia em Roterdão 🕹️#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #PaísesBaixos #Argélia pic.twitter.com/R7lQkdnNQP— sport tv (@sporttvportugal) June 3, 2026
Por fim, Israel venceu a Albânia por 1-0, com golo de Oscar Gloukh. O médio do Ajax foi assistido por Yarin e, aos 73 minutos, apontou o único golo do encontro.