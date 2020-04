A voz tem uma importância fundamental no desporto em geral, no futebol em particular.

O que seria da modalidade sem as vozes que a levaram aos adeptos, lhes relatavam o que se passava onde não podiam estar, que lhes alimentavam a imaginação. Relatadores, comentadores e até vozes que se unem para gritar um golo.

Neste 16 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Voz e para isso recordamos 10 relatos incríveis, em diferentes línguas.

Um dos objetivos deste dia é recordar os cuidados a ter com a voz. Portanto, cuide da sua. Não há futebol, mas nunca se sabe quando vai gritar o próximo golo.

Islândia-Áustria, Euro 2016

Um áudio emocionante. No grupo de Portugal no Euro 2016, no último jogo da fase de grupos, a Islândia conseguiu a primeira vitória numa fase final com este golo tardio frente à Áustria. Não é preciso perceber islandês…

México-EUA, Final da Golden Cup 2011

O México jogava a final em Pasadena, Califórnia. Já vencia, mas o 4-2 de Giovani dos Santos foi não só o ponto final, como também foi um «poema de golo», como diz o comentador. «Podem assassinar-me a garganta», ouve-se depois.

Holanda-Argentina, quartos de final Mundial 1998

O holandês não é fácil, até pelos sons guturais. Fácil também não era a receção de Dennis Bergkamp frente à Argentina, no último minuto dos quartos de final do Mundial 1998. Que emoção do narrador holandês.

Alemanha-Itália, meia-final Mundial 2006

A Alemanha jogava em casa, mas seria a Itália a sair campeã do mundo. No prolongamento, quando se preparava para ir a penáltis, Fabio Grosso encontrou o caminho para a final com este golo e levou ao delírio o comentador.

Espanha-Holanda, Final Mundial 2010

O som diz tudo. Espanhóis em êxtase total com o golo de Iniesta que os levou a ser campeões do mundo.

Argentina-Inglaterra, quartos de final Mundial 1986

O melhor golo de todos tempos? Provavelmente. O melhor relato de todos os tempos? Provavelmente. Maradona deixou para trás seis ingleses e também colocou Victor Hugo Morales na história. Um relato impressionante de um golo impressionante.

Suécia-Inglaterra, particular 2012

É um particular, pouco há em jogo, mas Ibrahimovic marca o golo de uma vida e Stan Collymore, que comenta para os ingleses, fica incrédulo.

França-Escócia, Qualificação Euro 2008

Era 2007, James McFadden atirou uma «bomba» do meio da rua e viria a dar a vitória à Escócia em solo gaulês.

Noruega-Inglaterra, 1981, qualificação Mundial 1982

A Noruega vence a Inglaterra por 2-1 em 1981 e as palavras finais de Bjorge Lillelien ecoam na eternidade. O narrador mistura o norueguês com o inglês e começa a evocar figuras britânicas.

"We are the best in the world! We are the best in the world! We have beaten England 2-1 in football!! It is completely unbelievable! We have beaten England! England, birthplace of giants. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana--we have beaten them all. We have beaten them all.

"Maggie Thatcher can you hear me? Maggie Thatcher, I have a message for you in the middle of the election campaign.[a] I have a message for you: We have knocked England out of the football World Cup.[b] Maggie Thatcher, as they say in your language in the boxing bars around Madison Square Garden in New York: Your boys took a hell of a beating! Your boys took a hell of a beating!"

Palavras que outros comentadores, mais tarde, usaram para descrever feitos de outras equipas.

Portugal-França, Final Euro 2016

Porque são as vozes deles que nos lembram o arrepio na pele no golo das nossas vidas.