Dodi Lukebakio (Benfica) e Zeno Debast (Sporting) integram a lista de convocados de Rudi Garcia para os jogos de preparação da seleção belga com EUA (28 de março) e México (1 de abril).

Thibaut Courtois é a principal ausência na lista de eleitos dos belgas para o estágio nos Estados Unidos. O guarda-redes do Real Madrid falha a convocatória, depois de ter sofrido uma lesão no jogo da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City. Essa lesão pode afastar Courtois dos relvados durante mais de um mês.

A Bélgica está inserida no grupo G do mundial 2026, com Egito, Nova Zelândia e Irão. Os belgas estreiam-se no dia 15 de junho, em jogo contra o Egito.