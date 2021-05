O selecionador da Áustria, Franco Foda, divulgou esta quarta-feira uma lista prévia de 30 jogadores para o Euro 2020.

Desta pré-convocatória irão depois sair quatro jogadores, sendo que a lista final e definitiva para o Europeu, de um total de 26 futebolistas, será conhecida a 1 de junho.

A Áustria está no grupo C do Euro, juntamente com Holanda, Ucrânia e Macedónia do Norte.

Lista de 30 pré-convocados

Guarda-redes: Daniel Bachmann (Watford), Heinz Lindner (Basileia), Pavao Pervan (Wolfsburgo), Alexander Schlager (LASK).

Defesas: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen) Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Salzburgo).

Médios: Husein Balić (LASK), Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Lucerna), Xaver Schlager (Wolfsburgo), Alessandro Schöpf (Schalke 04).

Avançados: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Adrian Grbić (Lorient), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (Estugarda), Karim Onisiwo (Mainz).