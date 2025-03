Oito jogos, zero vitórias, um empate e sete derrotas. É este o registo de Fernando Santos como selecionador do Azerbaijão.

Nesta terça-feira, a seleção azeri perdeu em casa por 2-0 com a Bielorrússia, num particular realizado em Baku, capital do Azerbaijão.

Recorde-se que no sábado a seleção de Fernando Santos perdeu com o Haiti por 3-0.