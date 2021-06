O futebolista Everton, do Benfica, integra a lista de 24 convocados do Brasil para a Copa América, que arranca no domingo, em solo brasileiro.

Na lista de Tite, em relação aos futebolistas utilizados nos últimos jogos da fase de qualificação para o Mundial 2022, a única alteração é a exclusão do central Rodrigo Caio, do Flamengo, que tinha sido chamado em última hora para render o lesionado Thiago Silva, do Chelsea, que entretanto recuperou e está apto para a prova.

O Brasil está no grupo A, com Venezuela, Colômbia e Equador.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Alisson Becker, Ederson, Weverton;

Defesas: Danilo, Emerson, Alex Sandro, Renan Lodi, Felipe, Thiago Silva, Maquinhos, Éder Militão;

Médios: Casemiro, Douglas Luiz, Fred, Fabinho, Éverton Ribeiro, Paquetá;

Avançados: Neymar, Vinícius Jr., Everton ‘Cebolinha’, Richarlison, Firmino, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa.