Joan García, guarda-redes do Barcelona, é a principal novidade nos convocados da seleção espanhola, que vai defrontar Sérvia (27 de março) e Egito (31 de março) em jogos de preparação para o Mundial 2026. Estes encontros foram marcados após o cancelamento da Finalíssima, que seria disputada com a Argentina nesta pausa internacional.

O selecionador espanhol Luis de la Fuente chamou pela primeira vez o guarda-redes do Barça, que tem sido um dos destaques dos catalães em época de estreia. De resto, foram convocados quatro guarda-redes.

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 | Esta es la lista de jugadores para los partidos contra Serbia y Egipto.



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Ander Barrenetxea, Cristhian Mosquera e Víctor Muñoz são os outros nomes em estreia nos convocados. Já Rodri Hernández e Carlos Soler estão de volta, face à lista anterior.

Dani Carvajal, Daniel Vivian, Marco Asensio e Robin Le Normand ficam de fora da lista de «La Roja» por opção, enquanto Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pablo Barrios, Nico Williams e Samu são baixas por lesão.

A lista de convocados da seleção espanhola:

Guarda-redes: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad) e Joan Garcia (Barcelona);

Defesas: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) e Marcos Llorente (Atlético de Madrid);

Médios: Rodri Hernandez (Manchester City), Pedri (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Betis), Carlos Soler (Real Sociedad) e Fermín López (Barcelona);

Avançados: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético de Madrid), Borja Iglesias (Celta), Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna) e Ander Barrenetxea (Real Sociedad).