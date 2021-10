O suíço Bernard Challandes foi despedido do cargo de selecionador de futebol do Kosovo esta quarta-feira, na sequência das recentes derrotas com Suécia e Geórgia, em jogos de apuramento para o Mundial 2022.

«Em linha com os nossos objetivos, concordámos em terminar a colaboração com o treinador», disse o presidente da Federação de Futebol do Kosovo, Agim Ademi, um dia após a derrota em casa com a Geórgia, por 2-1.

O Kosovo integra o grupo B da qualificação europeia para o Mundial de futebol de 2022, no qual ocupa a quinta e última posição, com os mesmos quatro pontos da Geórgia. O grupo é liderado pela Suécia, com 15 pontos, seguida da Espanha, com 13, e da Grécia, com nove, todas com seis jogos, enquanto Kosovo e Geórgia têm sete jogos, tendo apenas mais um para disputar.