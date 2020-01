O antigo futebolista e agora treinador Li Tie foi confirmado em definitivo, esta quinta-feira, como o novo selecionador nacional da China, sucedendo a Marcelo Lippi no cargo.

Li Tie, que como jogador, além de clubes do país natal, representou o Everton e o Sheffield United, estava no comando interino da equipa desde a saída de Lippi em novembro. Agora, a Federação de Futebol da China (CFA) confirmou a permanência do técnico de 42 anos.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

«Acreditamos que sob o seu comando a seleção vai trabalhar duro e preparar-se da melhor forma para conseguir os seus objetivos», referiu a CFA, em comunicado oficial.

Li Tie já passou como treinador principal pelo Hebei Fortune e pelo Wuhan Zall. Tem a missão de tentar a qualificação da nação asiática para o Mundial 2022. A China ocupa o segundo lugar do grupo A da zona asiática, em igualdade pontual com as Filipinas mas com menos um jogo: ambas têm mais um ponto que as Maldivas, que está em quarto lugar. Guam é quinto e último, com zero pontos. A liderança é da Síria, com 15 pontos, quando faltam quatro jornadas por disputar, cinco no caso da China.