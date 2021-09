A seleção de futebol de Moçambique empatou na tarde desta sexta-feira na receção à Costa do Marfim, 0-0, em jogo da primeira jornada do grupo D de apuramento para o Mundial 2022, que se disputa no Qatar.

No Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, a seleção moçambicana, orientada pelo português Horácio Gonçalves, foi tendo ascendente ao longo do jogo na primeira parte, apesar de as despesas ofensivas de maior relevância terem sido dos costa-marfinenses.

O segundo tempo foi mais equilibrado, mas as melhores ocasiões pertenceram a Moçambique, nomeadamente aos 90 minutos, num remate de Nilton, pouco por cima. Zainadine, do Marítimo, e Bruno Langa, do Amora, foram titulares.

Moçambique viaja no domingo para Joanesburgo, África do Sul, onde defronta, na terça-feira, a seleção do Malawi, na segunda jornada (14 horas em Portugal Continental).

O outro jogo da ronda inaugural é entre Camarões e Malawi, esta noite, às 20 horas.