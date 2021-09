Portugal subiu à sétima posição do ranking da FIFA, segundo a última atualização, feita esta quinta-feira pelo organismo.

Depois da descida de três lugares em agosto, de quinto para oitavo, Portugal superou agora a Espanha no sétimo lugar, com a nação do país vizinho a cair para a oitava posição.

No topo, continua a Bélgica, seguida do Brasil, tendo havido uma alteração no pódio: a Inglaterra subiu ao terceiro lugar, por troca com França, agora na quarta posição. A Itália é quinta e a Argentina sexta.

A fechar o top-10 está o México, no nono lugar, com a Dinamarca, que subiu um lugar, a surgir na 10.ª posição.

Portugal vem de vitórias por 2-1 ante a República da Irlanda, no Algarve, e por 3-0 no Azerbaijão, na qualificação para o Mundial 2022.

O TOP-10 NO RANKING DA FIFA:

1.º: Bélgica, 1832.33 pontos

2.º: Brasil, 1811.73

3.º: Inglaterra, 1755.44 (+1)

4.º: França, 1754.31 (-1)

5.º. Itália, 1735.73

6.º: Argentina, 1725.31

7.º: PORTUGAL, 1674.90 (+1)

8.º: Espanha, 1673.68 (-1)

9.º: México, 1666.19

10.º: Dinamarca, 1658.49 (+1)

No top-50, nota para as subidas de quatro lugares de cinco seleções: o Irão (agora 22.º), a Rússia (37.ª), a Noruega (39.ª), a Escócia (45.ª) e a Irlanda do Norte (47.ª).